烏日區第四公墓轉型成絕美綠林的烏日東園稻田森林公園。(民政局提供／林欣儀台中傳真)

推廣禁葬公墓轉型公園綠地，台中市政府持續推動南屯區、南區、豐原區、潭子區及大安區等6處公墓遷葬，其中，位於豐原大道一段西側、大豐路五段東側間間的第11號公墓，面積廣達8000平方公尺，8月啟動墳墓遷葬、整地及環境整理工程，預計10月點交給建設局進行後續開發工程。

民政局長吳世瑋指出，台中市從2017年開始投入全市18處公墓遷葬計畫，截至去年底，已完成12處公墓遷葬點交建設局進行轉型公園綠地工程，其中包括神岡區、烏日區第4公墓，分別轉型為具有小雞地景的神岡「新興公園」、擁有絕美綠林的烏日「東園稻田森林公園」，為打造台中市低碳永續城市盡心力。

而針對豐原區第11號公墓綠美化的規畫，吳世瑋說，日前已與相關單位、地方民代及豐原社皮里長涂力旋進行現場會勘，初步計畫將視各區塊定位進行不同型式的綠美化，同時搭配體健設施、親子步道等，打造綠意盎然的全新休憩場域。

民政局強調，為增加有限的市地土地利用價值，提升居住品質，同時提供符合地方需求的均衡建設，市府持續推動公墓禁葬、遷葬及綠美化作業，截至今年7月底，台中現有168處公墓中已禁葬73處，禁葬率近44％。