大陸現有本土新冠確診病例連續11天下降，中秋節是否能正常出遊，上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡於央視表示，「完全可以出遊」，但出遊中要做好攻略，不是上哪玩的攻略，而是疫情個人防護攻略。

吳凡指出，這個攻略包含「三件套，五還要」：戴口罩、保持社交距離、維持個人衛生。口罩還要戴，社交距離還要留，咳嗽噴嚏還要遮，而且雙手還要經常洗，門窗還要儘量開。

面對Delta變異株的下一步防疫措施，國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發工作組長鄭忠偉說，對輸入風險高的比如海關、邊檢、航空、隔離點、定點醫療機構等工作人員，在完成免疫程序6個月後可以開展加強接種。另外發現，免疫功能相對較低的人群，以及60歲以上的人群，他們接種後產生的免疫效果沒有18~59歲的好。但是這類人群又是感染後的高危人群。

因此專家也建議，對這類人群在接種後6個月可以開展一劑加強針。由於工作、學習交流的需要，還有一部分人群要去到境外的疫情高風險地區或國家。專家也建議對這類人群，在接種滿6個月後，可以開展加強免疫。