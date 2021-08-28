《中國紀檢監察報》28日報導，繼今年6月啟動「清朗·『飯圈』亂象整治」專項行動以來，中央網信辦再次重拳出擊推進「飯圈」（粉絲圈）亂象治理工作，學界業界一片叫好。網路空間是億萬民眾共同的精神家園。大陸相關部門從維護網上政治安全和意識形態安全、營造清朗網路空間的高度，認識和推進「飯圈」亂象治理工作，不斷鞏固和擴大專項行動成果，構築清朗網路空間。

報導稱，近來，娛樂圈負面新聞不斷：演員鄭爽偷逃稅、頂流吳亦凡涉嫌強姦罪被逮捕、趙麗穎的極端粉絲拉踩引戰、李誕因發布低俗廣告被罰款87萬元……凡此種種，加劇了「飯圈」亂象，搞得網路空間烏煙瘴氣、生態惡化，給廣大線民特別是青少年帶來不良影響。

中國傳媒大學媒介與公共事務研究院副院長鄶穎波指出，對於成長發育中的青少年來說，「飯圈」思維宣導的一些錯誤的世界觀、人生觀和價值觀，如果任由資本、流量加以放大，而不加以引導和改變的話，將對青少年未來的人生和社會風氣都產生巨大的破壞力。

鄶穎波認為：「我們看到明星＋流量＋飯圈，在今天這個時代，往往短時間內就能放大成輿論熱點事件。」包括「倒奶事件」「集資行為」「吳亦凡事件」等等，都是飯圈文化對青少年行為和思維方式深度「侵蝕」的表現。

報導稱，從涉案被捕到偷稅被查再到不尊重歷史被封，流量明星接連失德失範，「飯圈」充斥歪風邪氣個別明星管理失位、引導不及時助長「飯圈」亂象，更有甚者藉著流量「光環」大行違法犯罪之事，不斷刷新公眾下限，加劇甚至製造了「飯圈」亂象。

中央財經大學法學院副院長于文豪表示，惡意偷逃稅款破壞了正常的稅收法律秩序，損害了國家正常運行的財政根基，違法者應當依法承擔不利的法律後果。

中國音協流行音樂學會副祕書長、音樂評論家李廣平表示，一些流量明星的藝術修養和道德品質，遠遠沒有達到歌唱家或者演員的基本水準，所以要加強藝術修養，持守道德底線。無論是歌手也好，音樂人也好，要學習基本的法律知識，拒絕黃賭毒惡習。

中國電視劇製作產業協會編劇工作委員會會長汪海林說：「個別明星藝人出現的失德違法情況不是偶然的，全行業應該認真反思，從中吸取教訓，並主動做出改變。」

今年3月，中國裁判文書網公布「星援」APP開發者蔡坤苗判決書，他因提供侵入電腦資訊系統程式罪一審獲刑5年。「星援」APP是一款刷微博流量程式，曾製造出某明星微博竟有一億轉發量的事件。經統計，至案發時該軟體已有使用者使用19萬餘個控制端微博帳號登錄，「星援」APP開發者獲取違法所得600多萬元。

廣西大學馬克思主義學院教授許素菊說，沒有誰喜歡烏煙瘴氣的網路空間，只有正能量充沛、主旋律高昂，才能構築讓億萬民眾放心安心的精神家園。