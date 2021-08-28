經濟部昨公布513、517大停電及727跳機事故懲處結果，台電董事長楊偉甫及總經理炳利負督導不周之責，各記大過一次。民眾黨立委蔡壁如批評，經濟部是督導台電的上級單位，經濟部長王美花理應負起政治責任，即便沒有下台負責，至少自請處分或行政究責，而不是護航自家人到底，當作沒發生這件事情，該負的行政責任，經濟部還是要負起責任。

經濟部昨日公布懲處名單，外界批評，相較過去815大跳電，時任經濟部長李世光、中油董事長陳金德下台負責，這次僅台電董總記大過一次，懲處過輕，甚至有要求王美花下台聲浪，不過，行政院昨晚表態，行政院長蘇貞昌已請王美花繼續帶領經濟部團隊，務必督導台電公司全力完成相關工作。

蔡壁如痛批，蘇貞昌內閣團隊只要是自己人出事，一定會護航到底，如果不是自己人就會被一腳踢開，蘇內閣用人及對發生事情的態度都是如此，集體領導集體盲目、護航，無法就事論事。

對於行政院表態沒有部長下台問題，蔡壁如質疑，王美花深為經濟部最高行政首長，即便不需要負起政治責任下台，但該負的行政責任還是追究，例如經濟部是否督導不周，應該要進一步究責。

蔡壁如說，經濟部公布的513、517大停電及727跳機事故懲處結果，無法接受，經濟部作為主管機關，責無旁貸，至少要自請處分或行政究責，並妥善說明能源政策，確保未來供電安全及穩定。