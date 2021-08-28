古曜威在抖音以夯曲〈一起去旅行〉擁破億點閱，迅速走紅，近來推出新歌〈一路向前〉，粉絲熱情支持。今年27歲的他，學生時期開始打工努力存錢，加上一直跟家人同住，他想擁獨自私人空間，萌生買房想法，他近年收入穩定，去年開始頻頻物色房屋，近來順利購入約1500萬新房，他也選擇全額一次付清，霸氣稱：「我不喜歡欠錢的感覺。」

古曜威目前已迅速搬進新家，心情興奮，憶起去年開始看過許多台北房子，看屋希望靠近捷運站、交通方便及飲食機能健全，他透露新房子剛好離老家滿近，也能與父母方便彼此就近照顧，他向家人一提出買房想法，父母很支持，甚至也幫助金援，他感謝說父母從小教育態度就很開明，一直以來都很支持他決定。

他笑虧現在新家房子仍是空空的，連他的房間都只有一張床，近期慢慢地在用心挑選合適的家俱、家電等，他最重視衣櫃，因為他衣褲、外套等粗估有逾500件，計畫家中要擺放3個衣櫃，才能全部容納，他自爆在老家的房間衣服、褲子丟得四處都是，連家人看到也很無奈，如今在新家，他下定決定要好好衣物整理歸納。

古曜威先前因為疫情爆發，但手上仍原先已排定的工作邀約，當時為了防疫起見及避免家人擔心，公司也替他安排住宿旅館2個月，粗估花費10萬元，他首次自己住在旅館，每天與家人保持聯繫，三餐只能叫外送，伙食費也花近4萬元，他笑說這是很特別體驗。

古曜威近來推出新歌，正忙拍攝MV。（羅永銘攝）