美國戰略司令部(STRATCOM)26日證實，隨著中國大陸在核武部隊、太空、網路與極音速系統取得快速且突破性的成長，讓美國提升核武系統有效性與能力的急迫性與日俱增。STRATCOM副指揮官布歇爾27日更警告，北京發展核武的腳步快速，很快就會超越俄國而成為美國的頭號核威脅；但兩國卻沒有任何機制，足以避免毀滅人類文明的核戰爭爆發。

STRATCOM司令李察（Charles Richard）26日出席美智庫哈德遜研究所舉辦的線上論壇時表示，過去美國從未同時面對兩個實力相近的對手，除建構龐大核武庫外，還擁有高科技系統與跨領域作戰能力。

他指出，北京快速部署一系列戰略武器，包括6艘新型彈道飛彈潛艦、空射巡弋飛彈，並改良核武指揮與管制系統；加上不同領域投送系統的部署，並升級飛彈防禦系統與修改使用這些武器的準則，使得大陸戰力有所突破。但是，讓人憂心的是，與美國、俄羅斯不同，大陸不受核武相關條約的拘束，不免有「諸法皆空、自由自在」的威脅存在。

從整體來看，隨著新建飛彈發射井與彈道飛彈潛艦下水，北京的行動能力正改變中；接下來美國面臨的挑戰，將是大陸會在部分飛彈發射井玩起「隱豆戲法」(shell game)，讓專家難以捉摸真相。

隱豆戲法是指透過裝填部分發射井，定期移動飛彈，迫使對手必須加倍耗費資源來打擊每個發射井。

話鋒一轉，李察提到「俄國仍舊是近期的主要威脅。莫斯科持續針對戰略部隊進行現代化，而其核武又不在美俄簽署協定的規範範圍之內，莫斯科研發的核彈飛彈防禦系統就屬於這一類」。

美國海軍學會新聞網(USNI)指出，莫斯科日前以不在條約限制範圍內為由，研發並部署中程核巡弋飛彈，結果讓川普也跟著退出《中程飛彈條約》。

但俄國與中國大陸不斷發展核武的結果，讓他們在危機中可隨意提升暴力程度，包括使用「獨特的毀滅性能力」。對於戰略司令部來說，如何確保潛在對手不採取攻擊行動，成為最關鍵的任務。

他表示，過去30年來美國從未針對核武部隊進行現代化，直到歐巴馬上台才改變戰略核三角的現代化路線。這項政策為川普所繼承，並貫穿其整個任期；如今，核武現代化又成為拜登政府正在進行的《國防戰略》、核武態勢與飛彈防禦審查的核心問題。核武現代化的目標在於擁有完整整合的國防體系，足以影響決策者不冒險發動攻擊。

他認為拜登政府正在進行中的審核，必須更好的界定美國指揮體系中，每個角色負責的任務，與其在整個嚇阻戰略中扮演的角色。他強調，未來戰略嚇阻的指導原則，必須能維持前人所取得的成果與優勢。

李察強調，戰略嚇阻與核嚇阻是不同的事情；但可信度是兩者的共同關鍵部分。他近日與日本、南韓等盟友進行會談，對方已充分理解美國對嚇阻的承諾。

他強調，STRATCOM負責在面臨攻擊時提供傳統快速打擊，而該部也已準備好因應來自各方的極音速傳統洲際武器。

另一方面，布歇爾也警告大陸核打擊能力的精進，已脫離過去公開宣稱的最低核嚇阻原則。大陸與俄國之間存在一個交叉點，而接下來的數年內，北京核武數量產生的威脅將超過俄國核武數量產生的威脅。至於何時會超越，取決於北京儲藏的核彈頭數，以及如何在作戰中部署。

《路透社》指出，美國國務卿布林肯8月在與亞洲國家外長會晤時，才對中國大陸核武庫的不斷成長表達關注。此外，根據智庫衛星照顯示，北京似乎正於西部地區建造數百個新的核飛彈發射井，華府更指控北京抵制核武談判。

不過，大陸始終強調自己的核武數量與美國、俄國相比，實屬小巫見大巫；北京已準備好進行對話，但前提是美國需將核武庫存削減到與大陸相同水平。