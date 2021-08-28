「情色教主」網紅雪碧（本名：方祺媛）去年爆出跟已婚郭男生下一子，連正宮都跳出開嗆，但她否認。最近雪碧消失一個月，近日大方透露原來是去「進廠維修」，她更自曝這次的重點是修修臉，不僅提眉跟假體換3D骨水泥，還做了髮際線下修，讓她臉蛋瞬間小了3公分，不用再用瀏海遮羞。

擁有艷麗外型、性感身材和E級上圍的雪碧過往常在社群網站分享火辣美照，她不僅作風直率，也大方承認自己的整形史，更透露光在這10年間就砸了400多萬台幣投資自己，直言在這行外型很重要，「我如果變老變醜變垮了，你們會想看我嗎？」，她也呼籲大家不用盲目地效法，最好多跟醫生諮詢，「在我的臉上做得好看，不一定做在你的臉上也是好看的」。

雪碧分享術後美照（圖右）。（圖／翻攝自sprite0719ss IG）

去年雪碧捲入生子疑雲，被周刊爆料和已婚郭男生子，但兩人都否認，正宮林咚咚後來跳出喊告，並上節目說：「家裡遭小偷，老公已經被偷走。」夫妻倆育有3個小孩，如今也陷入冷戰，她哽咽說曾嘗試復合但未果，「有跟他說小孩都很想他，我們都很需要他，但他就是沒有回來。」雪碧對此輕鬆回應：「被說懷孕，是不是我該檢討一下身材有沒有發福了」。

雪碧後來也上節目喊冤，直言是別人的家務事，解釋：「我是進廠維修，那畢竟是別人家的事情，我講太多，大家會一直攻我，他們的事情自己解決吧」，更開玩笑說不敢跟正宮同台，「怕她潑我硫酸」。最近雪碧又認再度整形，對高額頭不滿意的她還做了髮際線下修，讓她開心曬出小臉照說：「術後快一個月，我終於不用瀏海遮醜了，臉直接變小，美翻」，粉絲則回：「已經夠美了」、「以為是蛇精男」、「期待有更新的改裝品呈現」。