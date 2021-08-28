新北市板橋區大遠百今（28日）公告，配合政府防疫，停業一天。對此，新北市衛生局表示，今上午接獲有一名員工PCR陽性確診，已通知大遠百配合相關防疫措施，將列入明天統計的個案，下午疫情會議會進一步說明。

鄭州今日12時起 全域低風險封控場所「清零」
汐止遠雄廣場 消防安檢不合格
#新冠肺炎 #台灣 #28日 #停業 #大遠百