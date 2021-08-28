板橋大遠百1員工確診 28日停業消毒一天 12:192021/08/28 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市板橋區大遠百今（28日）公告，配合政府防疫，停業一天。（摘自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋區大遠百今（28日）公告，配合政府防疫，停業一天。對此，新北市衛生局表示，今上午接獲有一名員工PCR陽性確診，已通知大遠百配合相關防疫措施，將列入明天統計的個案，下午疫情會議會進一步說明。 鄭州今日12時起 全域低風險封控場所「清零」 汐止遠雄廣場 消防安檢不合格 #新冠肺炎 #台灣 #28日 #停業 #大遠百 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國WiC發明大賽台灣勇奪24金 名列世界第二 03:162021/08/28 生活 大陸蘋iPhone13大趕工到9月 鏈再加碼搶人 04:102021/08/28 財經要聞 陸駐美使館指美《新冠病毒溯源報告》毫無科學性和可信度 10:272021/08/28 兩岸 王美花大停電無事 藍綠有異見 04:102021/08/28 財經焦點 大陸疫苗 累計接種逾20億劑次 04:102021/08/28 焦點新聞 巿況回穩 全年供給少於去年 04:102021/08/28 財經焦點 福容台北一館不關了 住一晚送一晚 04:102021/08/28 娛樂新聞 BNT鎖定青少年 醫斥搞錯對象：應高風險優先 08:252021/08/28 生活 北市開放共鍋共食 但須公筷母匙 04:102021/08/28 焦點要聞 再行善舉！母親忌日捐1500萬保單 陳樹菊哽咽：等了59年 11:422021/08/28 生活 葉毓蘭》刑事警察局幫你擋「百萬珍愛」 09:092021/08/28 社會 生活熱門新聞 200萬劑BNT今意願登記 一件事絕對不能做 - 生活 BBC女主播打AZ腦出血亡 重症醫：出現7症狀要注意 - 生活 「3.-5.」什麼意思？看不懂可能是老了 懶人打字法掀討論 - 生活 BNT今開放登記 3類人不適合打 常見7QA一次看 - 生活 再行善舉！母親忌日捐1500萬保單 陳樹菊哽咽：等了59年 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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