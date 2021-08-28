雲林水林鄉一名幼兒園39歲女教師，甫走丈夫去年猝逝傷痛，不到1年時間，又在昨（27日）遇死亡車禍，開車載3個兒子赴虎尾參加活動行經水林鄉慈惠堂附近產業道路時，在十字路口與另一輛自小客車擦撞，其中14歲及13歲2名就讀國中的兒子，摔出車外當場無呼吸心跳，9歲小兒子也因傷勢嚴重右臂截肢，不幸消息傳出後，長期幫助弱勢的「雲林縣夜市慈愛會」，允諾會支助林老師兩個兒子的喪葬費，希望她安心養病與照顧重傷的小兒子。

雲林縣長張麗善。（圖／翻攝自臉書）

「雲林夜市慈愛會」將負責林老師2子的喪葬費，盼林老師好好照顧受傷的9歲兒子。圖為雲林夜市慈愛會理事長陳鴻榮。（圖／資料照）

這場重大事故造成林老師與兩名就讀國中的兒子，天人永隔，最小的9歲兒子右手臂開放性骨折，需接受截肢手術才能保住性命，林老師自己也臉部與頭部撕裂傷與穿刺傷。醫師透露：「劉小弟送到醫院時，右手臂幾乎是斷成兩截，只剩下皮黏著，實在是沒辦法，不然醫師一定全力搶救」，林女的劉姓丈夫去年10月中風猝逝，獨自一人辛苦扶養3個兒子與70歲的婆婆，不料昨又遭逢痛失2子與么兒截肢意外，消息傳出讓人相當不捨。

消息傳出不久，雲林縣長張麗善立即在臉書沈重寫道：「兩名讀國中的孩子傷重不治，聽到這消息我心揪著⋯相當難過，去年先生才剛離世不到一年，過世的兩個孩子更是乖巧懂事，主動幫忙家事、照顧奶奶，原是一家人開心出門，現在母親跟小兒子正在醫院醫治搶救中，我也要求相關單位提供必要協助，後續醫療費及社工將介入幫忙，喪葬費則會透過夜市慈愛會處理，心情真的好沉重」。

「雲林縣夜市慈愛會」公益團體是由雲林7位夜市攤商組成，成立至今已經11年。陳鴻榮綽號「眼鏡」是這個組織的發起人之一，在夜市經營夾娃娃機攤販的他與6位同業因深感灣社會貧富不均，社會上少數人在親人往生後，沒有足夠的財源辦理後續事宜，而決定組成夜市慈愛組織集資善款，專替弱勢、艱苦人辦理後事，至今已幫逾3千名往生者安葬，捐助的喪葬費已超過1.3億元。