亞洲領先的科技物流平台快狗打車（GOGOX）27日傳出已遞交上市申請，擬第三季赴港上市，集資約4億至5億美元（約合31.14億至38.92億港元）。中金、農銀國際、瑞銀及交銀國際共同推進上市事宜。

香港經濟日報報導，GOGOX此前宣布完成由交銀國際聯合數碼港投資創業基金（CMF）共同領投近1億美元的新一輪融資。

快狗打車於2013年成立，GOGOX為亞洲首個物流平台應用程式，藉由創新科技提供多樣化的物流服務。過去數年，GOGOX將業務從香港拓展至新加坡、台灣、韓國、印度及越南。

截至2020年12月底，快狗打車營收為人民幣（下同）5.3億元，年減3.3％，虧損額為6.58億元，年增2.6倍。經調整虧損1.85億元，按年縮減53％。

目前GOGOX已吸引包括58同城、阿里巴巴、菜鳥、華新、前海基金等多家著名戰略和財務投資者支持。該輪融資將協助GogoX在各個市場進行策略性投資，加速業務拓展和產品創新，繼續提升用戶體驗，推動同城物流的可持續發展。

GOGOX首席財務官胡剛表示，新一輪的融資將助公司加快業務發展的步伐，以領導者的角色為用戶提供可靠安全的服務，體現優良的企業管治。