即將來到了9月，不僅終於結束了台灣有史以來最長的暑假，迎來開學季之餘，更是不少租屋族、社會新鮮人的搬家旺季，但現今租金飆升，小資族都難以租到擁有廚房的家，加上疫情期間培養了自煮料理的習慣，因此帶動了最近電商上的簡易小廚電銷量成長，當中萬用鍋、電烤盤、快煮鍋等都成為了租屋族愛買的商品，而各大電商也推薦了一系列租屋必備小廚電，讓小資族更輕鬆入手，租屋族也能打造簡單的料理方式。

說到現在討論度最高的廚電，除了萬年不敗的「外宿神器」大同電鍋，而是人氣近年一直高踞榜首的氣炸鍋；蝦皮購物觀察就發現，自7月以來氣炸鍋、快煮鍋、電鍋等關鍵字在站上搜尋排名皆有上升趨勢，其中氣炸鍋更進入熱搜前50名，至於電鍋、微波爐等家庭常見烹飪電器也有超過60%的業績成長。

蝦皮購物的飛利浦熱穿透氣旋數位小白健康氣炸鍋4.1L，4990元。（蝦皮購物提供）

而蝦皮購物就推薦了飛利浦熱穿透氣旋數位小白健康氣炸鍋4.1L，其擁有7種智能菜單，只要按下按鈕即可簡單出菜，一機即可當作微波爐、烤箱、平底鍋、蒸籠、麵包相及吐司機的多用途功能，而且雖然僅A4紙高的好收納大小，但卻擁有4.1L容量、可作2到3人份的料理正剛好，沒有廚房、油炸也能吃到炸物就更方便又健康。

PChome 24h購物的TATUNG大同烤箱，原價1690元，31日前特價1190元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的KINYO 多功能電烤盤／無煙烤肉爐，原價1580元，31日前特價1280元。（PChome 24h購物提供）

但如果還是嫌氣炸鍋太大的話，那烤箱或電烤盤等廚電，就更適合空間小的租屋族，PChome 24h購物觀察到，多功能、操作簡單的電烤盤，意外成為外租新生的心頭好，銷量較去年同期突破1.5倍，momo購物網也分享到，因著不少消費者都偏好選購煎、烤、炒、煮一機多用的料理機型，帶動了站上電烤爐、烤盤、快煮鍋銷售較去年同期成長近2倍，而現在也正臨近中秋節，熱愛烤肉的消費者們不妨可考慮在家添購電烤類商品。

momo購物網的日本BRUNO 嚕嚕米Moomin聯名款多功能電烤盤，內含平盤、章魚燒、六格聯名款，原價4990元，9月9日到12日特價4280元。（momo購物網提供）

momo購物網ZOJIRUSHI 象印STAN美型分離式鐵板燒烤組，原價6290元，9月6日到21日期間特價5661元。（momo購物網提供）

PChome 24h購物就有熱銷的經典復古設計大同烤箱，放在家中好看也實用，另外還有momo購物網上熱銷的BRUNO多功能電烤盤，一機多用之餘，耐高溫、導熱快、清洗又方便的優點，也吸引了不少消費者入手，在家烤肉、吃火鍋、燉煮料理都能一機搞定最方便。

PChome 24h購物的Queen Art 多功能隨行烹飪電煮鍋，原價3980元，31日前特價1880元。（PChome 24h購物提供）

蝦皮購物的菲仕德多功能電煮鍋，原價880元起，優惠價799元起。（蝦皮購物提供）

不過說到最基本的租屋族廚電，可是少不了快煮鍋及萬用鍋等商品，像在蝦皮購物上多功能鍋、電磁爐、烤箱等就較三級警戒前皆有翻倍以上的成長，樂天市場上快煮鍋、料理鍋等相關搜尋量也有逐漸攀升的趨勢，在訂單方面與去年相比約有20%的成長，遠傳friDay購物也觀察到，多功能小型廚電以擁有蒸煮功能的商品最受消費者喜愛，除了可簡單烹調料理以外，還能復熱食物、調理包等就最方便。

樂天市場上Best Go 百事購居家生活館的SAMPO聲寶 3公升日式多功能料理鍋，原價895元，特價850元。（樂天市場提供）

樂天市場上family2日本生活精品館的Toffy Mini Rice Cooker 1.5合電子鍋，原價1680元，特價1596元。（樂天市場提供）

樂天市場就推薦了千元有找的聲寶3公升日式多功能料理鍋，燉、煮、煎、炒又不黏鍋，以及Toffy Mini Rice Cooker 1.5合電子鍋，均能以一鍋到底的方式作出不同料理更方便。奇摩購物中心也有HYD小食鍋輕食尚料理快煮鍋，1L的容量更方便套房族作簡易料理，但仍能應付蒸、煮、涮、燉、煲的無油煙料理，同時還附蒸蛋架就能變出更多菜色。至於遠傳friDay購物上熱銷的多功能小廚電，還有近年大熱的三明治機，因此就推薦了高CP值、一機含三種烤盤，可做鬆餅、三明治、烤肉等料理的丹比DANBY可換盤三合一點心機，在家也能吃到外鬆內軟的料理即能大大提升滿足感。

遠傳friDay購物的美國OSTER-Blend Active隨我型果汁機，原價1980元，9月1日到12日期間特價999元。（遠傳friDay購物提供）