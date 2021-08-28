農萊市集行銷台灣茶，首次推出手揉茶、手炒茶體驗活動。（盧金足攝）

可愛的農村小童聯合統一超商的OPEN將，號召民眾一起來找茶、喝好茶。（盧金足攝）

民眾享受富含豐富韻味的台灣茶，滋味各有奧妙。（盧金足攝）

疫情漸緩和，民眾宅在家防疫，悶太久紛出門來找「茶」！水土保持局南投分局與統一超商-日月潭水社綜合商場合作舉辦農萊市集，28日在日月潭水社商場登場，行銷日月潭紅茶、烏龍茶，集結農村職人、青年農民、友善產業與魚池、頭社等地方特色產物，推出手揉茶、手炒茶體驗活動，讓民眾享受富含豐富韻味的台灣茶，滋味各有奧妙。

水土保持局南投分局分局長陳榮俊表示，水保局深耕農村再生輔導已邁入11年，中部四縣市彰化、南投、雲林、嘉義地形橫跨高山到平原，擁有豐富農業資源與農特產品，為協助優質的農村轉型提升，銜接國民消費與旅遊市場，展開全方位產業與體驗結合行的銷能量。

農萊陣線為水保局南投分局所推廣的農村社區產業，特別整合彰投雲嘉地區，與農村社區產業緊密結合的在地夥伴單位，產業都是在地產製作，嚴選符合友善、有機、產銷履歷驗證的產品。

陳榮俊指出，每年度舉辦農萊市集展售活動與交流會議，提供農萊夥伴展現自我的機會，近期水保局也將在南投日月潭及清境農場舉辦友善小農市集活動，販售農村產品，因應後疫情時代的國旅市場需求，以「小眾、精緻國旅」推動小團的親子旅遊模式，將日月潭周邊蛋黃區的農村社區體驗、旅遊祕境、產業品牌等，整合於市集當中。

此外，並串連統一集團的OPEN BIKE以可愛且鮮明的主題意象，吸引親子及青年族群，將用自行車的旅遊概念整合日月潭周邊農村社區及產業活動，近期最夯的就是騎著OPEN BIKE到頭社社區欣賞花海及購買最在地的絲瓜產業，歡迎民眾以行動支持在地產業。

這場找「茶」盛會，水土保持局與日月潭國家風景區管理處、水社商場、魚池鄉農會與統一超商-日月潭水社綜合商場，共同舉辦「農萊˙水社小市集」，以銷售台灣「茶」為主題，今日適逢周末風和日麗，吸引大批民眾到場，農村小童與OPEN到場以熱舞力挺小農。

活動還送出好康優惠，消費者在28、29日這2天市集，消費滿1200元即享有滿額抽好禮的活動，加贈OPEN BIKE、產品折價券等，民眾假日出遊採購1200元的台灣茶，獲悉還能抽獎，直呼「物所超值，太划算了！」

統一超商-日月潭水社綜合商場說，商場以「饗食慢遊」為發想，強調饗樂生活、美食市集、體驗慢活、自然遨遊四大主軸，融合日月潭豐富自然文化資源，提供旅客優質服務與特色商品，首次與水保局農萊市集合作行銷推廣台灣茶與周邊遊程，盼透過活動帶動民眾參觀與購買，為台灣茶產業努力。

超人氣活動，集結南投農萊在地好物-紅茶與烏龍茶，提供上福裕紅茶莊園的手揉茶、新開發的手炒茶體驗及品茶體驗，還發送折價券供攤位、腳踏車出租折抵，日月潭周邊蛋黃區農村體驗遊程推薦指引。

民眾配合防疫，全國警戒由三級調降為二級，開學在即，暑假結束前最後一個假日，出遊人潮增多，活動會場仍上緊發條，提醒遊客注意須佩戴口罩，保持社交距離，防疫不鬆懈；水保局表示，相關資訊民眾可以請追蹤「農村小童」、「農萊」粉絲專頁。