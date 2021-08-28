藍營近期猛打接種高端疫苗後疑猝死爭議，是否對民進黨支持率造成影響？對此，台大政治系教授張佑宗表示：「要不要接種高端疫苗與是否支持民進黨是兩回事。」強調該質疑的應該是「效果」，即高端與其他國際疫苗的效果比較，畢竟疫苗牽涉到的考量很多，且各種疫苗接種後都有猝死爭議，即便年輕族群不打高端也不代表反對民進黨。

張佑宗28日接受香港媒體《中評社》訪問表示，要不要接種高端疫苗，與人民是否滿意、支持民進黨是兩回事，因為接種疫苗的行為中存在許多變數，包括家庭意見、國際認證、出國需求、再等幾天就有BNT等，故就算年輕族群不打高端，也不代表反對民進黨。

張佑宗認為，藍營現在該質疑的是高端疫苗的「效果」，畢竟打AZ後引發的猝死爭議恐怕更多，未來台灣疫情若再度爆發，高端與其他國際認證疫苗的效果比較，這才是民眾所關心的事。張坦言，若未來證明，接種高端後確診率高過其他疫苗，民眾才會反彈民進黨執政；反之民進黨在高端這一題就安全下莊。

針對民進黨的支持度，張佑宗分析，其實民進黨的政黨支持者有減少，是從民進黨支持者轉為中間選民、批判性選民，尤其20歲到39歲的年輕族群對民進黨的支持確實有所變動，主因是打不到疫苗、疫情導致失業等因素，便將不滿轉向總統蔡英文身上。但這不代表他們就會支持其他政黨，故中間選民增加到約4成，至於這些人未來是否「歸回」綠營，則要看防疫政策。