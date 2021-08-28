台南市麻豆警分局巡佐吳孟宇為失蹤22年的癌逝婦找到家人。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

2016年新竹市社會處收容安置一名失憶婦人，請當地媒體報導協尋親人，台南市麻豆警分局尋人高手吳孟宇巡佐曾至機構拜訪婦人，婦人不久癌逝，吳孟宇仍舊持續關心此案，日前於系統中發現莊姓婦人協尋資料，正是該名失憶婦，經莊婦家人鄰居指認無誤，27日吳孟宇也陪莊婦小兒子到新竹墓園祭拜母親。

1967年次的桃園莊姓婦人患有精神方面疾病，1999年離家後便不見蹤影，家屬當時雖有報案協尋，但一直以來仍音訊全無。

婦人失蹤後2016年流落至新竹市，因當時婦人身上並無攜帶任何可證明身分之文件，在無法查明身分的情況下，只能暫時由新竹市政府社會處予以協助收容安置，並給予他一個臨時的姓名「古小蓮」，同時也請新竹市記者於媒體上刊登訊息協尋。

吳孟宇當時曾至機構拜訪婦人，但莊婦當時身體虛弱，也未能提供有效資訊。2017年4月莊婦因癌症去世，由社會處進行後事處理，安葬於新竹市殯葬管理所後方公墓後，便以無名屍結案。

這幾年來吳孟宇持續關心此案，鍥而不捨尋找各種可能的線索，歷經近4年時間，比對上百筆資料，日前於系統中發現一名走失莊姓婦人的相片很眼熟，不就是他曾去拜訪過的新竹失憶婦人，幾經連繫家屬後，婦人的身分之謎終於解開。

莊婦離家時，最小兒子年僅5歲，如今通知家屬可能有莊婦的消息後，當年年僅5歲的小兒子立刻答應協助出面指認。8月27日指認當天，小兒子一看到照片當下，便立刻認出了那是當年突然離家的母親，22年的思念讓當年年僅5歲的小兒子無時無刻都熟記著母親的面容。

在吳孟宇陪伴下，莊婦的小兒子來到了安葬他母親的墓園，只見他一言不發的站在母親的墳前，時間彷彿就停止在這一刻，陰陽相隔的兩人便這樣彼此對望，進行著專屬於彼此的交流，雖然已經無法再次團聚共享天倫之樂，但能知悉當年離家母親的下落，對於家屬來說已是最好的結局。