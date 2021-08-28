9月1日開學，以學生實體到校上課為原則，台北市長柯文哲赴辛亥國小體驗線上教學，並指出一周半天或兩周一天線上教學一次，教育局已準備1.8萬台平板，若疫情升溫的可提供弱勢學生使用。

柯文哲實際體驗線上課程，操作拍攝作業上傳，線上考試。他說，線上教學好處是可以支援偏鄉學校，再也沒有時間、空間距離，將來若停課，相信北市沒有問題，但唯一要處理的是，如何讓學生都有IPAD？這要想想看。

對於E化，柯文哲表示，一周半天，或兩周一天，照新加坡方式，「真的給他線上一次」，線上主要目的，不僅在準備，也是強迫E化，把它當作學習的一部份。

對於各學校參與線上課程的人數？北市教育局資訊教育科長陳秉熙指出，由於疫情變化大，仍在統計家長的想法，初步了解辛亥國小全校200多人，只有12％的孩子要在家中學習，大部分的孩子想要到學校，至於是專班，還是線上、線下同步課程，由各級學校內部討論決定。

陳秉熙說，希望學校每兩週或一週實施線上選距教學，至少平時要做好演練，像是平時上課時，就使用線上平台繳交電子檔，隨堂測驗線上，也是一種演練。

教育局統計，國小到高中學生只有3000多位經濟弱勢學生，教育局備有1萬8千多台行動載具（IPAD、筆電、平板、chromebook），若因疫情需全面採取線上課程時，可供學生借用。