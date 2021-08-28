麟洋經紀人吳宜倫發布聲明，並且承諾未來麟洋的活動會依據銓敘部的解釋函規劃。土銀董事長謝娟娟表示，大家都是站在保護球員的立場，希望藉由麟洋的運動精神可以給社會正面力量，土銀也會拭目以待。

土銀羽毛球男雙組合王齊麟、李洋在東奧拿下金牌之後，品牌代言、廣告不斷，但是在銓敘部解釋函之前，就已經接洽悠遊卡公司，因為麟洋皆是土銀行員，受到《公務員服務法》的規範，有可能被迫離隊，聲明稿也釋出麟洋「並不想離開土銀」的意象。

謝娟娟表示，今日麟洋經紀人已經發出聲明，也釋出善意認為之前因為疏忽造成不當結果，經紀人也表態願意遵守銓敘部的解釋函。

而土銀的立場已經很清楚，就是在解釋函的框架下進行，未來經紀人是否在此框架下進行，土銀拭目以待。

謝娟娟表示，希望以後經紀人就在「銓敘部解釋函」規範內來談麟洋的代言，讓社會輿論就此平息，不要讓負面的力量傷害到麟洋，而是藉由他們在奧運的拚搏精神，為社會帶來正面能量。

不過外界最擔心的就是麟洋「是否會離開土銀」例如或失去公務員的身分？土銀則表示，沒有這麼嚴重，他們的身分不會被褫奪，但是是否願意留在土銀還是要尊重麟洋的意見。