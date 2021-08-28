中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁帶領國際團隊，27日在國際權威期刊雜誌《科學》（Science）發表跨國論文，指出新冠病毒的主要傳播途徑機制是氣膠傳播（又稱氣溶膠傳播或空氣傳播），顛覆過去認知的飛沫或接觸傳播，引起矚目，獲得《紐約時報》報導。

王家蓁表示，比起飛沫，氣膠不僅在空氣中懸浮得更久，可長達數小時，能夠傳播到比現行規範的1至2公尺社交距離更遠的距離；一旦被吸進體內後，小顆粒的病毒氣膠，尤其是5微米以下，更可直接越過鼻咽及上呼吸道，到達肺部更深處的細微支氣管甚至肺泡處，而不被現行的鼻咽採樣篩檢偵測到。

王家蓁提到，氣膠傳播並非難以防範，但須更加留意空氣清潔與消毒，以及氣流流動方向及影響。氣膠比飛沫更大程度地受到氣流的影響，包括週邊環境氣流風向、室內通風系統，甚至建築物中央空調通風系統。

王家蓁也在論文中提到近期一篇國外研究，並指出許多公共場合用來隔開座位的隔板，是設計用來阻絕因咳嗽或打噴嚏噴出的飛沫，可能妨礙氣流的流通，增加氣膠傳播的風險。

王家蓁認為，呼氣氣膠的濃度遠高於飛沫接觸傳播，稍早已被美國CDC證實，並不像過去所認知的重要，因此防範氣膠傳播應較接觸及飛沫傳播更需優先考量。

王家蓁在論文點出過去大眾常有的迷思，認為氣膠傳播只會發生在長程傳輸，卻忽略氣膠傳播在短距離傳播的威力更甚，因為離感染者距離愈近，病毒氣膠的濃度其實更高。但目前全球各國所採取的防疫規範，是根據接觸及飛沫傳播而設計，並無法有效遏止氣膠傳播，無疑是在防疫上的一大破口，這也是目前疫情持續居高不下的原因。

中山大學指出，隨著氣膠傳播途徑的重要性愈來愈明朗，如何調整過去未盡周延完善的防疫措施，將是步入後疫情時代全球各國都需要認真以對的重大挑戰。目前新冠變種病毒如Delta持續肆虐全球，其傳染力較原本未變異的病毒株大幅增加，部分案例甚至僅需15秒即完成傳染，更加呈現防範氣膠傳播的必要性及迫切性。