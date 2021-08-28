就讀新北一間私校的15歲國二女學生，今年3月在校內男廁被2名男同學強迫口交，事後男同學持續傳訊「可以2K半嗎？」騷擾，後因疫情關係改為在家遠距上課，女學生母親發現後怒到警局提告。新北市教育局回應，學校調查小組正撰寫調查報告中，已督請學校儘速依據性平法規定完成事件調查及落實相關輔導策略。

據了解，女學生因為當時急著上廁所，發現女廁都有使用，只好跑去使用隔壁男廁，沒想到卻被2名男同學發現，還被其中一人逼迫選擇口交或性交，2名男同學還脅迫女學生若不從，就要向全校宣傳，女學生害怕只好選擇口交。

後來受疫情影響，改為遠距上課，男學生仍持續傳訊女學生「可以2K半嗎？」，女學生母親察覺女兒有異樣，追問後才知女兒被性侵，氣得報警提告。

教育局表示，學校4月27日得知後，立即進行相關通報，並進行對學生的調查及輔導，同時宣導性平教育強化學生尊重他人身體觀念及法治知能，並於4月29日召開性平會議決議啟動調查及各處室分工及輔導策略。

針對疑似行為學生及疑似被害學生，學校已分別約請家長到校，並請導師協助照護兩方學生，輔導室安排相關輔導措施。除對當事學生提供相關專業輔導資源，也請學校加強師生性平教育，強化性平意識以自我保護。

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