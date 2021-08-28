基隆市政府民政處28日在原住民文化會館旁廣場，辦理原住民聯合豐年祭活動，基隆市長林右昌、民政處長王榆森、立委蔡適應到場共襄盛。（基市府提供／張穎齊基隆傳真）

基隆市政府民政處28日在原住民文化會館旁廣場，辦理原住民聯合豐年祭活動，雖因疫情因素縮小活動規模，但原住民同胞仍不減熱情，市長林右昌特別到場與大家同樂，也說明市府為原住民提供的防疫服務，強調基市的疫情相當穩定，2個月前就開始出現零確診，至今更已連續17天沒有確診案例。

林右昌、民政處長王榆森、立委蔡適應到場共襄盛舉，活動開始前，由前總頭目柯金生率各地區頭目舉行迎靈儀式，在祭祖祈福儀式完成後，基市原民會館樂舞團則以迎賓舞歡迎大家。

林右昌說，雖仍在疫情期間，市府秉持傳統與原住民合作舉行豐年祭，這是原住民的文化傳承，絕對不能中斷，也感謝大家配合防疫指引，基市的疫情相當穩定，2個月前就開始出現零確診，至今更已連續17天沒確診案例。

林右昌說，市府前一陣子為大家施打疫苗，提供專車及防疫計程車，讓大家都可以很方便地施打疫苗，可能有部分族人因為年齡等因素尚未施打，市府會啟動到家服務措施，若確實不便出門的長輩，將由衛生所到家施打疫苗，有需求的族人都可以透過相關管道向市府反映。

民政處表示，原住民聯合豐年祭屬於大型集會群聚活動，歷年參與人數均在千人以上，除傳統祭祖儀式外，重頭戲是族人穿著傳統服飾手牽手跳大會舞，在祭典中也有許多共飲共食的活動；基於保護族人的健康，決定縮小今年原住民聯合豐年祭活動規模，不開放一般民眾入場，僅由各地區頭目代表進行傳統祭祖儀式。