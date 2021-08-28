李李仁與陶晶瑩一家7月初低調飛往美國，辦理女兒荳荳在美國讀高中事宜，如今夫妻倆已經返回台灣進行隔離，他也在社群網站曬出望向遠方的照片，坦言：「想到女兒，眼眶還是會泛紅！」讓許多人看了格外不捨。

李李仁在社群網站曬出靠在窗邊，望向遠方的照片，眼神似乎透露著些許心事，他表示從來沒有過的隔離經驗就此展開，坦言至今仍有種不真實的感覺，尤其想到女兒，眼眶還是會泛紅，但想到女兒總提醒他「要開心、不要難過」，便立刻自我打氣：「所以我要堅強、要開心的祝福她」，還不忘Tag（標註）女兒帳號表示：「爸爸想妳」，簡短幾句話道出對女兒的思念之情。

李李仁一番感性告白的言論，讓許多父母級粉絲身有同感，紛紛留言：「要父母放手讓孩子飛真的很難，但是不放手孩子真的無法成長」、「很快就過去了，未來孩子們會感謝現在放手的你們」、「我們都要經歷這樣的分離，放手讓孩子成長茁壯」、「如果父母希望他的孩子有福氣，就要多多祝福他的孩子，而不是擔心他的孩子。」

而陶晶瑩日前也先在臉書寫下要對女兒說的話，她表示相當懷念在美國與女兒吃飯、手牽手逛街的日子，如今陪女兒到這裡，終究還是要放手，強調那些時光不會被遺忘，反而是思念時的力量，更感性表示：「我們在妳的心裏（裡），妳也會在我夢裏（裡）。」