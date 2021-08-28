台中市110學年度國民中學一般智能暨學術性向（數理及語文類）資賦優異學生鑑定初選28日舉行，報名人數共3834人，因應疫情，不開放家長陪同，教育局及承辦學校並全面做好防疫措施，初選結果將於9月11日公告。

教育局表示，為了銜接國民小學與國民中學資賦優異教育，台中每年皆辦理國中資優學生鑑定，鑑定類別為一般智能類、學術性向數理類及學術性向語文類，今年因受COVID-19疫情影響延至今天舉行，在黎明國中、成功國中、漢口國中、大雅國中、光明國中及惠文高中等6校同時進行鑑定初選。初選當日並由副局長方炳坤等人到鑑定承辦學校向工作人員及監試人員致意。

教育局指出，今年為因應COVID-19疫情，鑑定當日不開放家長陪同，教育局及承辦學校並已進行相關防疫措施，包含鑑定前後試場全面消毒，當天加派人力於校門入口處量測體溫與手部消毒，所有工作人員及學生均須全程戴口罩。參加鑑定學生如有發燒或急性呼吸道感染症狀，應立即就醫，並可填寫體溫量測與退費通知單，於10月29日前依教育局公告的退費規定向承辦學校申請退還報名費。

教育局提醒，9月11日中午12時前將公告初選結果，公告後學生或學生家長可至線上報名系統自行列印初選結果通知書；初選通過者，請記得在9月16日前線上報名複選，9月17日至就讀國中校內個別報名，並在10月2日參加複選。如果有任何問題，歡迎家長向就讀國中、各鑑定承辦學校或教育局洽詢。