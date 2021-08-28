一名居住在台北的網友分享，家中的老公寓房價狂漲，從原本的765萬元一路漲到3300萬元，如今爸媽快要退休，發現手上能用的資金不多，退休後夫妻倆每月約可領7萬元，因此萌生賣房的念頭，本來都討論好了，結果爸媽又開始猶豫，認為房價可能會再漲，引發網友論戰。

一名男網友日前在Dcard上發文分享，他的爸媽民國75年在台北買了公寓，結果大前年遇上都更，房價直接快速飆漲，原本一坪17萬漲成70萬元，家中的總坪數是45坪，還有加購平面車位200萬元，如果要賣大概可以拿到3300萬元。

男網友表示，爸媽如今60多歲快退休了，但兩人的退休金卻連30萬都不到，目前的收入來源是爸爸退休後兼差當保全與媽媽當會計的薪水，每個月約可進帳8萬元，加上新北汐止有2間套房租人，一間房租1萬元，總共加起來大概10萬。

男網友指出，目前爸爸已經申請退休，每個月應可以領2萬2000元的勞保年金，而媽媽也打算在年後退休，公司會給150萬元的退休金，每個月的勞保年金大概可以領個3萬元左右，再加上出租的套房收入，夫妻倆每個月可用的錢大約是7萬元。

男網友透露，媽媽一直想要環遊世界，但現在手頭上沒有可用的資金，因為都卡在房地產上面，加上媽媽也有年紀了，未來恐怕會更沒體力，因此家裡考慮要賣房，改買約1500萬的小房子，扣掉房仲費用、房屋稅和裝潢費，應該還會剩下1200萬元。

男網友表示，本來想說剩餘的1200萬，爸媽可以自由投資運用，但最近倆老卻改變主意說不想要賣房了，因為覺得房價還會繼續往上漲，所以想要晚一點再賣，但他實在不知道150萬元的退休金，加上每個月7萬元的收入，足夠兩人過退休生活嗎？

貼文引起網友論戰，有人認為房子雖然會漲，但以後空屋率會越來越高，說不定哪一天就突然崩盤了，因此還是快點賣吧！但也有人認為自己住的房子應該不要賣，畢竟爸媽年紀也大了，住了這麼久突然搬家，還要重新適應生活習慣、房子周遭的機能，這樣很麻煩。

另有網友則說，原PO所說的這些都是爸媽努力一輩子、辛苦攢來的錢，他們想要怎麼花就怎麼花，不用去替他們盤算每個月的開銷。