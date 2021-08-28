陳時中回應片段約從32分開始。

衛福部長陳時中昨(27日)在記者會上被問到，日前傳出內閣改組由年輕化 或是世代交替，他回應，「內閣是行政院業務，不過如果提到年輕化那我就出局了嘛！」此話一出，引發不少網友在批踢踢留言討論，有人留言表示，「早該出局了」。

外傳內閣將在9月改組，總統府發言人張惇涵立即否認此事，稱這是一則未經查證的不實訊息；身兼黨主席的蔡英文總統更在線上中常會強調「內閣沒有要改組」。被點名入閣的縣市長也紛紛否認。

陳時中被媒體問及日前傳出內閣改組由年輕化 或是世代交替作為接班布局迎戰縣市長布局， 是否考慮階段性完成後會調整職務或有其他安排？還有未來疫情穩定後是否不會每天開記者會、回歸常態化？他說，內閣是行政院業務，「不過如果提到年輕化那我就出局了嘛！」

後來陳時中說，當然希望記者會常態化，但是要有常態化本錢，疫情要達到一定程度穩定，至於不開放項目、人跟人接觸、不容易維持社交距離等情況，大部分方向一定是疫情穩定跟疫苗涵蓋率達到一定比例。

關於陳時中的說法，不少網友在批踢踢留言表示，「早該出局了」、「要去選市長囉」、「你能不出局的只有廢話比賽好嗎」；但也有人認為做得好，不要走才是，蘇貞昌跟陳時中表現那麼好，應該要留任。

網友留言。(取自批踢踢)