南投力行產業道路崩塌，縣府27日封路，修復恐1到2年。（民眾提供／盧金足南投傳真）

南投力行產業道路崩塌，縣府27日封路，修復恐1到2年。（民眾提供／盧金足南投傳真）

太驚險了！南投縣仁愛鄉鄉道投89線的力行產業道路，從「紅香部落」往「力行部落」的路段，27日傍晚發生嚴重崩塌，將近100公尺的路面出現大範圍裂開，民眾驚見大面積的土石直接掉落山谷下，連山壁也隨之崩塌，路基流失，揚起濃濃土塵，幸好當地居民及時通知縣府，縣府緊急封路，南投縣府表示，經會勘後將研議修復，但評估崩塌狀況嚴重，可能要1到2年工程時間，目前整修翠峰支線，居民出入還可以有替代道路，減少影響目前生產的高麗菜運出路線。

27日下午5點40分左右，南投縣仁愛鄉鄉道投89線的力行產業道路發生大崩塌，村民懷疑可能是日前連續豪大雨衝擊，造成路基流失，常往來的居民發現路面有裂痕，也有傾斜狀況，不料昨日下午就發生大崩塌。

「小車都不能過來，裡面都已經淘空了！」居民看到崩塌大喊「太可怕了」，也提醒居民不要再開車行經該路段，由於南投縣仁愛鄉投八十九線力行產業道路，從紅香部落前往力行部落的路段嚴重坍塌，近有百米的路基流失，萬幸的是南投縣府搶先一步在廿七日路，禁止人車通過。

村民說，縣府昨日下午來會勘之後，立即決定封路，民眾要改道經霧社繞行華岡，接到合歡山下山，路程達一百公里，約要花三小時車程，村民擔心現在高麗菜收成運不出來，但繞再遠的路還是要開出去。

縣府工務處說，因為該路段的崩塌處，位在路段中間需進行長時間修復，崩塌要完全修復恐要1到2年時間，縣府與公所將整修翠峰支線，提供居民通行。