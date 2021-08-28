美國聯準會主席鮑爾指出，可能在年底之前縮減購債規模；分析師表示，因利空已提前反映，加上美國不急於升息利多，美股不跌反而大漲，將有利台股後續反彈。

美國聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）認為美國經濟在走出疫情陰霾後，即將見到堅挺的就業市場。今年底前可能縮減購債規模，不急於因應暫時性通膨壓力而調高基準放貸利率。

道瓊工業指數終場上漲242.68點，或0.69%，收在35455.80點；標準普爾500指數上漲39.37點，或0.88%，收在4509.37點。以科技股為主的那斯達克指數上漲183.69點，或1.23%，收在15129.50點。費城半導體指數上漲66.065點，或1.96%，收在3436.45點。

台股27日收在17209.93點，上漲142.97點，成交值新台幣3148.68億元，加計盤後交易約3200.02億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，鮑爾減縮購債說法是利空，並無進一步的意外說法，利空鈍化，至於暫不升息則是利多，讓美股不跌反漲。

蔡明翰指出，美國聯準會的7月會議紀錄已提及減縮購債，沒有更大意外負面消息情況，加上近2、3個月美股反映減縮購債消息下跌後仍再創新高，代表長線多頭格局未變。

他認為，台股仍有機會持續反彈，尤其與台股連動密切的費城半導體指數創高，加上台灣半導體龍頭台積電（2330）可望調漲代工價格，讓近期原本表現不佳的股價開始上漲，可望帶動電子股走強。

華南投顧董事長儲祥生表示，美國減縮購債是預期內的說法，只是從鮑爾口中講出意義上不同，還有就是何時宣布縮減而已，其實美股之前都已反映這件事，此次在鮑爾談話後美股仍然大漲，對台股相對有利。

儲祥生直言，台股之前一度連跌，當沖量縮，雖然後來反彈，但金融市場相當複雜，不能單純只看美國聯準會減縮購債利空鈍化使美股大漲，說不定過幾天美股又因這件事補跌。不過整體來看，鮑爾談話後美股大漲，對台股還是正向影響機會大，尤其外資加碼台股，只要動作延續至下週，仍可帶動台股續彈，但目前選股困難，選擇熱門股還是價值股須再觀察。（編輯：張均懋）1100828