板橋健身房無預警倒閉 受害者上百人恐求償無門

新北市板橋LifeGym生活健身房無預警倒閉，7月26日也在臉書公告，27日起正式停止營業，進入清算程序，＼導致上百位會員權益受損恐求訴無門。（何博文服務處提供）

新北市板橋LifeGym生活健身房無預警倒閉，7月26日也在臉書公告，27日起正式停止營業，進入清算程序，＼導致上百位會員權益受損恐求訴無門。（何博文服務處提供）

新北市板橋LifeGym生活健身房無預警倒閉，7月26日也在臉書公告，27日起正式停止營業，進入清算程序，＼導致上百位會員權益受損恐求訴無門。（何博文服務處提供）

新北市板橋LifeGym生活健身房無預警倒閉，7月26日也在臉書公告，27日起正式停止營業，進入清算程序，導致上百位會員權益受損恐求訴無門，紛紛向新北市議員何博文陳情求助。何博文呼籲業者應積極出面善後，也立刻請新北市消保官協助民眾退費事宜，或協助提出集體訴訟求償，保障民眾權益。

何博文表示，服務處27日接到民眾陳情，位於板橋的LifeGym健身房疫情期間歇業，7月下旬無預警倒閉，目前仍有上百名會員的健身課程未完成，業者也僅於臉書上公告相關退費流程，要求會員提供身分證、存摺作為退費使用，但是後續的退費流程像是石沉大海般沒有下文，民眾不但求助無門，更擔心個人資料被濫用。

何博文說明，服務處第一時間接獲民眾陳情時，已聯繫新北市政府法制局及體育處，並要求相關局處應積極協助民眾完成相關退費程序。同時也呼籲勞工局應主動調查該公司無預警倒閉一事，相關從業工作人員、教練權益是否受損。

何博文強調，健身房是民眾熱門休閒體育活動，但相關消費糾紛層出不窮，新北市法制局有必要針對種種消費糾紛，擬定更完整、周延的法規或制式契約，要求業者履行，協助保障市民權益。