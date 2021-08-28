澎湃新聞記者28日報導，內蒙古赤峰市紅山區馮姓男子，因不堪離婚後仍同住的春姓前妻辱罵，將她掐死後藏屍家中冰櫃，自己則躲在附近建築工地鷹架上，紅山警方則運用科學辦案，4個小時快速破獲該起故意殺人案，抓馮嫌法辦。

據微信公眾號「紅山公安」28日通報，8月27日18時25分，分局情指中心接到死者的父親報案稱，他與女兒（春某）失聯，懷疑女兒有危險。分局情指中心獲報，立即指派長青派出所、永巨派出所、刑警大隊出勤。民警到達現場後，在春女居住房間的冰櫃內，發現一具30歲左右女屍，身體冰櫃凍為一體，死者頸部、面部可見部分有表皮損傷。經過現場勘查和法醫檢驗，初步確定死者為春某某，係他殺。

警方通報稱，分局立即指令啟動命案偵破機制，刑偵單位第一時間趕赴現場指導案件偵查工作。依託「情指勤與」一體化實戰化警務運行模式，由合成作戰專班，運用資訊化手段開展大資料研判和視訊偵查。

初步鎖定嫌疑人藏匿的地點為案發現場附近的建築工地。尚未完工的工地現場環境極為複雜、搜捕難度大，為防止嫌疑人脫逃，分局迅速調集刑偵、特警、交警、治安、派出所等多部門警種300多名警力，圍繞建築工地形成包圍圈全力開展搜捕，同時，合成作戰專班迅速對工地周邊視訊封鎖。

在市局情指、網安等部門的大力支持下，經過4個小時搜捕，在工地在建樓房6樓外側的鷹架上發現了嫌疑人，為防止嫌疑人畏罪自殺，現場民警與嫌疑人展開談判，經過20分鐘的心理攻勢，最終警方將嫌疑人馮某某成功控制。

經訊問，凶嫌馮某供述，他與死者已於2019年離婚，離異後還是共同居住，8月25日16時許，因春女對他本人和女兒進行毆打辱罵，衝動之下將春女掐死，後將死者屍體藏匿於家裡冰櫃中。馮某因涉嫌故意殺人罪，被紅山區公安分局依法刑事拘留，進一步偵辦中。