中庄調整池旁國有地遭占立委率隊現勘開挖確認汙染狀況。(陳椒華提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大溪區中庄調整池旁瑞興段8筆國有地，長期遭台榮興業公司占用經營砂石場，且遭控傾倒廢土及不明廢棄物，國產署追討多年在今年7月進行第一次點交，立委陳椒華、桃園市議員簡智翔邀集相關單位現勘，開挖確認有營建廢棄物不利農耕，陳椒華要求國產署、北區水資源局在周遭設置監測井，以了解地下水是否遭受汙染。

陳椒華表示，國產署出示的台榮公司土壤檢測報告只有一個樣本，未註明採樣位置，可能只是採表土，無法得知地下是否有廢棄物。現場表面部分區域有明顯的營建廢棄物，包括石塊、磚塊、混凝土塊和鋼筋等。市府農業局指出，先前此區大面積地表為砂石，並非適宜農作的可耕土壤，今日現場土地夾雜有碎石、石塊、水泥塊等不利農耕物質，非符農業使用。

她強調，現場開挖的5個點明顯有回填土石情況，由於未發現事業廢棄物，但可能除原本供砂石車通行車道舖面下為原有河川地的土石外，其餘大面積原有土石可能已遭移除，恐涉及盜賣國土，而業者回填其他泥質土壤，跟國產署說台榮僅堆置砂石的講法明顯不同，要求國產署應進一步追究。

簡智翔則說，發現該處地表高度比周圍大樹低一、二米，懷疑遭挖走的土石不只目前地表下的部分，要求桃園市農業局、地政局和環保局依法裁處，並責成行為人將土地回復到可耕作狀態。陳椒華除要求國產署及北水局於現場設置監測井外，至於地表仍有營建廢棄物等不利耕作物質，國產署即刻暫緩點交，待土樣分析及地下水監測數據出爐後，看是否有汙染再另行討論如何要恢復原狀並追究國土遭盜賣的問題。