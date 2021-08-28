知名女星趙薇23年前演出《還珠格格》一炮而紅，之後她跨界成為歌手、製作人、導演，更與富商老公黃有龍結婚聯手打拚事業，多次闖進《富比士》中國名人榜，身家上看291億。前(26日)晚她突然被發現作品遭除名下架，讓人好奇背後真正原因，官媒《人民日報》昨發聲，雖未提及趙薇的名字，但用一張垃圾桶的圖暗示「演藝界必須清污去垢」。

趙薇近日突然慘遭封殺，不僅過去戲劇、電影節目被除名，微博上的「趙薇」超話也被封，引來網友瘋狂討論，有網友點出她過去曾引發事端的罪狀，包括與阿里巴巴CEO馬雲等爭議人物有好關係、被指和老公以空殼公司收購上市公司、曾穿日本軍旗，最後更指出近日出事的張哲瀚是她旗下藝人，推測趙薇因此受牽累。

《人民日報》昨曬出垃圾桶照片，呼籲演藝界必須清污去垢。（圖／翻攝自人民日報微博）

而趙薇莫名被消失，至今當事人或官方都未出面說明，昨《人民日報》則以「碰道德法律紅線，演藝之路就走到了『終點線』」為題，點出最近包括吳亦凡、鄭爽都因觸法被罰，雖然這些人不代表演藝圈整體，但仍警示藝人「演藝先做人，做人德為先」的重要，若無法成為典範，便無法成為粉絲、青少年的楷模偶像。

作者最後說，部分「流量明星」在走紅前並無具備相當的道德思想，有的品行不好、有的是非不分，走紅後當然容易迷失自己，呼籲：「演藝從業者應樹立正確三觀，應積極承擔社會責任」，「想走演藝這條道路，就得時刻繃緊法治弦，守住道德底線，常懷律己之心，常修演藝之德。否則一旦觸碰法律和道德的紅線，也就到了演藝之路的『終點線』」，並曬出垃圾桶照片點出演藝圈需要「清污去垢」，對此，網友回應：「營銷號可以整治了！還有豆瓣！」、「趙薇這個才是大瓜，直接封，直接下架」、「而且其他人都有風吹，她是直接被封，應該是不只是演藝圈的問題」、「肯定這個瓜大到一般人想像不到」。