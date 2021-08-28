朱立倫南下向王金平請益未來當選黨主席後，如何在兩岸關係中及國民黨扮演關鍵角色。(朱立倫辦公室提供／林雅惠高雄傳真)

朱立倫南下向王金平請益未來當選黨主席後，如何在兩岸關係中及國民黨扮演關鍵角色。(朱立倫辦公室提供／林雅惠高雄傳真)

國民黨主席改選前夕，前主席朱立倫今天上午由智庫前副董事長連勝文等人陪同南下高雄拜會前立法院長王金平，朱立倫強調，「王院長一直都是的我的院長」，今天行程排在高雄，王院長剛好回老家，因此第一站就來看院長，並向王院長請益未來當選黨主席後，如何在兩岸關係中，國民黨扮演關鍵角色，及在國際上得到美國及日本的支持和重視。

朱立倫表示，未來黨主席責任重大有很多挑戰，另外，選舉過程國民黨一定要團結，要發揮最大戰力，王院長給他很多指教，包括兩岸關係、台灣和美國的關係，都給他很多具體建議，譬如過去他提過駐美代表處，這是王院長極力的主張，也是他們共同的看法，未來他會繼續向院長請益。

朱立倫被媒體詢問今天特別南下拜會王金平，是否為了破除「換柱事件」產生的朱王心結，對此，朱立倫和王金平彼此都大笑，朱立倫說，「院長一直都是我的院長」，也相當感謝王院長對他長期以來支持與指導，到高雄請益，也希望多獲得一些指導，讓未來更順利。

朱立倫強調，最重要的是9月25日改選之後，怎樣團結國民黨、及讓國民黨更強、更有戰鬥力，國民黨資源能夠獲得社會更多支持，及怎樣讓兩岸關係扮演重要角色，在國際上得到美國及日本的支持。

王金平強調，國民黨主席4位候選人都非常優秀，黨是所有人的共同目標，要帶領黨做出對國家有利，並能獲得民眾支持的政策。

王金平指出，國民黨未來必須在美國設代表處，否則聲音只有民進黨，國民黨在華府一點聲音都沒有，要影響美國政策很困難，否則就變成一面倒，這個是國民黨黨主席參選人當選後一定要做到。

王金平也期許朱立倫，必須理性處理所有事情，包括兩岸、國內，一切必須以國家利益為上、人民利益為先，政策要能夠超乎黨，黨做的各種政策立場要堅定、維持，他相信這樣子，國民黨才能重新獲得民眾支持，重返執政的可能。