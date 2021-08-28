國史館舉辦為期兩天「李登輝與台灣民主化」學術討論會；國史館長陳儀深致詞時表示，希望2年內完成「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」及「李登輝先生年譜長編」，方便研究者使用，也是為時代留下紀錄，所謂「為國存史」。

出席的總統府副秘書長李俊俋表示，「李登輝被稱為推動台灣民主化重要的推手」；李登輝的人生過程歷經殖民、威權時代，帶領台灣一步步往前走，國際非常推崇，台灣民主化往前邁進，更重要是1996年第一次總統直選，台灣人有史以來第一次可以選舉總統。

李俊俋說，這2天討論會將探討李登輝如何發揮智慧領導台灣，未來對台灣的挑戰是如何在這樣的基礎上更深化民主與自由價值，維持台灣穩定，李登輝雖化作千風，對台灣的影響，國人銘記在心。

陳儀深致詞指出，在舉辦這次展覽的過程，發現自己對於李登輝的認識極為不足，總統任內的檔案還有很多需要蒐集整理，前館長張炎憲所做的口述訪問其實只出版一部分，有關修憲的經緯、對美對中關係都有未完成的紀錄。

他表示，尤其2000年卸任總統以後，成立群策會、李登輝學校、台聯黨、李登輝之友會等，與台派社團密切往來，所說的話、所做的事，都有待進行口述訪問以及文獻整理。

東京外國語大學綜合國際學研究院教授小笠原欣幸在日本透過視訊全程以中文「李登輝與總統直選-回顧四分之一世紀的成就」演講為題表示，1996年實現的總統直選具有2層意義，分別是作為台灣政治體制民主化的里程碑；作為民主台灣政治的起點。

他說，總統直選制度是國際社會認定「台灣是民主」的重要理由，隨著總統直選，台灣政黨政治結構重新整編，國民黨的絕對優勢局勢，經過藍綠2大陣營對立的時代，轉變為民進黨的相對優勢。

小笠原欣幸說，以1996年的總統選舉為起點，民眾自然意識到中華民國台灣是一個主權獨立的國家，台灣認同逐漸擴散。同時，兩岸關係的內涵便成為中國與台灣的關係。現在台灣的國際能見度比李登輝時代更高、更廣泛，這可謂是李登輝播下台灣軟實力種子的成果，台灣的民主政治將能夠發揮東亞的燈塔作為。