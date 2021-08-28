大陸藝人鄭爽日前遭稅務部門追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元（人民幣，下同）一案，持續發酵，大陸紅星新聞網28日評論指出，要認識到，這些案例的查處，依然是被動的。如果沒有爆料和舉報，可能不會這麼快發現，並查處得這麼徹底。所以，更當反思的是，如何通過范冰冰、鄭爽這些現成的案例，去總結經驗教訓，在娛樂圈乃至更多行業，建立嚴密的稅收監管制度，堵住那些黑箱操作的漏洞。

評論說，需要認識到，這不僅僅是范冰冰、鄭爽個人的問題，而是娛樂圈的一個行業性問題。

據報導，范冰冰涉稅問題被查後，有17位藝人被約談，截至2018年底，影視行業納稅人自查申報稅款就達到117.47億元；鄭爽因偷漏稅被查後，75位明星緊急註銷200家公司……不管有無直接聯繫，紮堆出現這一系列動作都已表明，問題不是孤立存在的，簽訂「陰陽合同」、設立「掩護公司」、勾兌「增資協議」等現象，儼然已是圈內一大潛規則。

明星藝人偷逃稅問題，在大陸內外一直都存在。早在1989年，歌手毛阿敏就曾被曝出在黑龍江演出5天期間偷漏稅近4萬元的消息。這在當時並非小數目，也引發了輿論的強烈關注。時年26歲的毛阿敏由此被罰款60多萬元，還受到了其他處分。作為「90後」，哪怕鄭爽不知道毛阿敏的案例，也該吸取2018年范冰冰因涉稅問題被處罰款8.84億元的沉重教訓。

評論稱，很遺憾，鄭爽並沒有在意前輩的前車之鑒，依然存在著僥倖心理。她沒有意識到，逃稅漏稅是觸犯法律的行為，這在任何行業都是不可逾越的底線。娛樂圈也是一個商業化、經營性的行業，也需要守序經營，依法納稅。

現在，一個鄭爽被查，還沒被曝出的更多「鄭爽們」，此刻也多少應該有所觸動、有點收斂吧。

評論說，值得一提的是，鄭爽偷逃稅問題之所以被曝光，「得益於」其和前男友張恒之前的矛盾糾紛，張恒以當事人之一的身分選擇了自曝，監管部門才得以介入調查。此前，范冰冰的納稅問題之所以被查，同樣源於網路舉報。