疫情中心指揮官陳時中日昨證實，首批BNT疫苗即將到貨，由於9月開學在即，將優先提供12至18歲學生造冊施打。不過，英系立委再發聲，民進黨立委羅致政今在臉書指出，他和莊瑞雄、蔡易餘等多名立委發聯合聲明，認為18至20歲的年輕人，恐成了不上不下的最落後施打族群，因此主張BNT疫苗也要讓18至20歲的年輕朋友也能同步優先預約接種。

羅致政臉書貼文提到，BNT疫苗即將進來台灣，開學之際可提供12至18歲的青少年優先施打，而其他疫苗也照年齡逐步往下施打，但18至20歲的年輕人，恐成了不上不下的最落後施打族群。

羅致政指出，支持12至18歲專案優先施打的政策，但主張應讓18至20歲的年輕朋友也能同步優先預約接種，完成提高全民覆蓋率、各年齡層無缺口的目標。

而此聯合聲明被視為是民進黨英系同步發聲，含立委羅致政、莊瑞雄、蔡易餘、陳明文、劉櫂豪、王美惠、蘇治芬、江永昌、邱泰源、吳玉琴等，另有管碧玲。新北市議員則有鄭宇恩、黃俊哲、廖宜琨、彭佳芸、鍾宏仁、周雅玲。此舉是英系繼要求政院免付一千元換五倍券後，再次聯合行動。