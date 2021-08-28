雲林縣水林鄉昨天（27日）發生一起單親家庭2死2傷重大車禍，林姓女教保員駕駛的休旅車翻覆，造成2兒死亡、1兒手臂截肢，對方黃姓駕駛僅小客車頭毀損。雲林地檢署今天上午相驗遺體，為尊重家屬，不公布死因，黃姓駕駛被諭知5萬元交保，仍在候保中。

升讀國一、國二的劉姓兄弟，昨日坐在休旅車後座，車輛翻覆後飛出車外重傷不治，遺體送往水林公墓，北港分局今日報驗。北港警方局昨日對黃姓駕駛做完筆錄後先讓他回家，據指出，黃姓駕駛顯得懊惱。

雲林地檢署檢察官上午相驗，黃姓駕駛到場接受訊問，主任檢察官吳文城表示，諭知被告黃姓駕駛新臺幣5萬元交保，還在候保中。

雲林縣府社會處長林文志表示，車禍死傷嚴重的劉家是今年列冊的低收入戶，消息傳出後，各界打電話詢問如何匯款提供醫藥費、生活費，水林鄉公所下周一（30日）將會開一個愛心專戶。

縣長張麗善表示，林姓教保員（媽媽）臉部受創、9歲兒子必須截肢復健，花費可能不少，昨日已有一愛心企業透過黃文祥議員表達願全力協助，台積電慈善基金會董事長張淑芬女士也關切本案，不足之處再從民眾捐款支出。死亡的劉家大兒子、二兒子喪葬費用，雲林縣夜市慈愛會將全額協助。

張麗善說，母、子目前同一間病房，請了1名看護照顧母子，母親今天開刀，她也還無法探視。