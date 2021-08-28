提前鎖定台灣首面東京帕運獎牌，台灣桌球女將田曉雯繼續在2020東京帕拉林匹克運動會桌球第10級女單拚戰，28日中午的4強賽，她以1比3不敵上屆里約帕運銅牌得主、巴西女將亞歷山大（Bruna Costa Alexandre），但仍替我國奪下1面銅牌。

田曉雯在本屆東京帕運一路過關斬將，分組賽連續擊敗世界排名第3名的澳洲楊倩、第7名的中國大陸趙小靜，以分組賽3戰一局未失之姿晉級8強。

今天上午的8強賽雖遇到接駁車遲到導致熱身不足情況，田曉雯仍克服劣勢，以3比1逆轉拍落土耳其女將德米爾（Merve Cansu Demir），挺進4強，由於桌球並未設銅牌戰，也代表田曉雯晉級4強後確定獎牌入袋，將力拚「升級」獎牌成色。

4強賽田曉雯4強賽碰上上屆里約帕運銅牌得主、巴西女將亞歷山大，首局以14比12拿下，不過田曉雯先盛後衰，次局以6比11讓出，第3局又浪費領先優勢遭到逆轉，以10比12、7比11再連丟2局，最終以局數1比3吞敗，無緣闖進金牌戰，但仍替台灣奪下銅牌。