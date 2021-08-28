參加東京帕運台中身障健力好手林亞璇，28日下午將在東京帕運上，出戰女子健力61公斤級賽事，林亞璇6度進入帕運賽，相當優異。台中市長盧秀燕28日上午到林亞璇大里區家中拜訪表示，每個選手背後家人支持與栽培很重要；若每個家庭都願意支持孩子做他們有興趣的事情，他們必定會在某方面有所成就。

台中市長盧秀燕於賽前至林亞璇大里區住處，感謝其家人的栽培支持，也邀大家為林亞璇今日的賽事集氣加油，預祝她勇奪佳績，現場氣氛相當熱絡。

盧秀燕表示，林亞璇代表國家出戰東京帕運，非常了不起，今年台中市有10位國手代表參加東京奧運、帕運，他們都是城市之光、台中之光。她說，每位國手的誕生都是家長費心栽培的結果，因此她必須親自拜訪每位選手的家庭，感謝家人用心栽培，向他們致敬。

林媽媽表示，女兒在健力運動這條路上堅持20年，參賽經驗豐富，這次代表國家參賽，保持平常心，她笑稱，亞璇曾跟她說，「她參加比賽不緊張，看到市長要來才緊張！」而亞璇的舅舅、舅媽也感謝盧秀燕親自到訪及對選手的重視，另加碼帕運激勵金鼓勵選手，「有市長真好！」。

盧秀燕指出，為獎勵台中市籍帕運國手為國爭光，提高帕運激勵金，奪得金牌100萬元、銀牌60萬元、銅牌40萬元、第4名30萬元、第5名20萬元、第6名10萬元，6名以外的參賽選手都可領取5萬元激勵金，期盼鼓勵更多優秀運動員，持續為國家、為台中爭光。

運動局說，林亞璇參賽經驗豐富，表現優異，曾勇奪多項賽事優異成績，包括2011年阿拉伯世界輪椅運動會女子60公斤級金牌、2014年仁川亞帕運女子55公斤級銅牌、2015年哈薩克阿拉木圖健力亞洲盃暨公開錦標賽女子55公斤級銅牌等，並參加2021年杜拜世界盃健力錦標賽後獲得東京帕運參賽資格，代表國家出戰，期勉這次超越自我。