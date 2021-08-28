中華男籃賽前合照。(取自FIBA官網)

面對前役以72比77落敗結果，中華隊28日在關島舉行的亞洲盃男籃資格賽最終階段「兩賽制」第2戰，靠著林庭謙最後20秒關鍵中距離命中，中華隊最後以85比77擊敗地主關島，在兩賽制取得勝分+3，驚險拿下最後一張明年舉辦的亞洲盃男籃會內會門票。

中華隊外教帕克決定延用前役先發陣容，也就是陳盈駿、林庭謙、黃泓瀚、周柏臣與李德威再次先發，卻在開賽就被關島打出9比2，幸好陳盈駿也幫中華隊打出10比2回應，可惜接下來關島再次拉開，打完首節，中華隊16比22落後。

來到次節，中華隊一開始就靠李啟瑋、胡瓏貿與黃聰翰接連投進三分球，打出12比4攻勢追上，甚至靠著林庭謙次節連拿8分，中華隊反以40比35超前，甚至他在上半場結束前又進三分球，幫助中華隊打完上半場取得43比41領先。

打到前役進攻當機的第3節，中華隊充分記取教訓，一開始就打出11比3猛攻，轉眼取得54比44領先，更擴大領先到12分之多，可是關島也用三分球攻勢逐漸追近，打完前3節，中華隊仍以69比63領先，起碼第3節當機問題有所改善。

面對這一戰必須要贏6分局面，中華隊末節很清楚光是贏球是不夠的，雙方也很快進入罰球大戰，林韋翰卻在此時發揮穩定火力，幫助中華隊持續穩住6分以上領先優勢，不過打到最後1分13秒，強生站上罰球線兩罰中1，中華隊82比74領先。

蓋洛威在最後50秒灌進兩分，雙方差距來到6分，接著中華隊發生進攻犯規，時間還剩40秒，暫停過後，胡瓏貿被吹犯規，也讓關島兩罰中1，差距還剩5分，幸好林庭謙最後20秒中距離命中，最後4秒關島傳球失誤，林庭謙最後3秒兩罰中1，確保中華隊拿到亞洲盃最終門票。