《三國奇遇記》舞台劇中，小毛與同學到三義廟校外教學的演出畫面。(紙風車劇團提供／林欣儀台中傳真)

隨著疫情趨緩，全國警戒也持續鬆綁，台中市政府文化局採穩健式解封、漸進式鬆綁，將於9月4日邀請兒童劇天團「紙風車劇團」在中山堂演出《三國奇遇記》，此活動也是紙風車在疫情警戒後首次公開演出，文化局預計8月30日中午開放線上免費索票。

《三國奇遇記》作品取材中國傳統文學作品「三國演義」，融入現代的人物角色和時空交替的創意，帶領大小朋友穿越時光隧道回到公元二世紀，重現歷史上著名的「黃巾之亂」，顛覆小朋友在書本上對三國歷史故事與人物的刻版印象，在看戲過程中也能輕鬆理解歷史故事。

文化局指出，此活動預計8月30日中午12點開放免費索票，每人限量索取3張，索完為止，索票成功者將可收到email信件通知，演出當天請憑email信件於開演前1小時，在中山堂取票處實聯制登記取票。

文化局長陳佳君表示，為振興國內藝文產業，文化局8月起推出兒童藝術節、逍遙音樂町，未來還有街頭藝人和台中爵士音樂節等活動，9月4日還邀請紙風車劇團公演，該場演出觀眾席採梅花座，因應演出者在表演時需脫下口罩，全面提供演職人員進行新冠肺炎快篩，盼儘快讓市民重回豐富的藝文生活。