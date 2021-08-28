轉眼間2021年僅剩三分之一的時間，不少人都希望能在年底前脫單遇見真愛，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分享，7大部位長痣的人桃花最旺，同時，老師更加碼公開2大招桃花的居家風水，只要照著做，就有機會催旺愛情運。

▍1.頭頂

頭頂正中央的痣又稱作「幸運之星」，頭頂有痣者，不僅桃花運爆棚，戀愛後更能與另一半順利發展，一生都過得順遂自在，是事事得償所願之命。

▍2.眉尾

眉尾長痣象徵「喜上眉梢」，眉尾有痣者桃花非常旺，異性緣也不錯，時常會有仰慕者追求，若在生活中遇到困難，也會有異性前來幫助。

▍3.眉毛中

如果眉毛中有痣，大部分是不易察覺的，艾菲爾老師解釋，此通常要把眉毛的毛流逆著梳，或把眉毛撥開檢查才容易發現，因此又有「草裡藏珠」之意。眉毛有痣的人，容易被別人暗戀，走到哪都很受異性歡迎。

▍4.腋窩

腋窩裡面有痣的人桃花很旺，而且都是好桃花。追求的對象通常是富貴之人，或是有頭有臉的人物。

▍5.乳房中心

乳房中心也就是乳暈上有痣的人桃花很旺，也屬於富貴桃花，而且都是正緣，不用擔心沒人追求。

▍6.肚臍左右

肚臍左右有痣的人也會擁有好桃花，艾菲爾老師分析，「此桃花的愛情堅定深厚，鶼鰈情深，就算有困難兩人也會一起面對危機。」

▍7.手掌

手掌裡面有痣是好桃花，有一說法是前世因果的姻緣，約定今生再度相守，所遇到的人會對你用情至深。

【招桃花的居家風水】

1.可在桃花位擺放紅色系花束

今年桃花方位在正南方，可擺放雙數的花束，玫瑰代表招來美好的愛情，百合則代表百年好合，艾菲爾老師提醒，花上的刺要記得去除，盡可能連續擺放49天，在花凋謝前就要立刻換新，藉此催旺桃花運。

2.房內擺設成雙成對

床邊的擺設盡量左右一致，如：枕頭、床邊桌、檯燈，都要盡量成雙成對，並養成定時整理房間的習慣，破舊的物件都不要留下。