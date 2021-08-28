阿富汗首都喀布爾機場26日傳出自殺炸彈攻擊，造成逾183人死亡(美軍13人、阿富汗170多人)、218人受傷(美軍18人、阿富汗200人)。據《紐約時報》27日公布的犯罪過程，歹徒先在身上綁著25磅的炸藥，隨後混入排隊等著美軍安檢的人群中。一直等到美軍盤查到他時，才引爆身上的炸藥。

美國官員指出，這名自殺炸彈客一直等到最後一刻，才引爆身上的炸藥。當時喀布爾國際機場的艾比門，聚滿擔心無法順利搭上飛機的阿富汗民眾。艾比門主要由美軍陸戰隊與其他軍人看守。這裡美軍人數約5000人，短短的2週內撤出逾10萬人。

早在前一天，美國國務院就已警告根據可靠情報，機場的3個大門恐遭到恐怖分子攻擊，陸戰隊因此早就知道自己已成為恐怖分子的禁臠。

美官員指出，由於機場警衛關閉其他2個大門，只保留艾比門通行；加上塔利班在通往機場的沿路上設有哨站，而塔利班與「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，或稱ISIS-K）又是死對頭，讓美軍研判恐怖分子恐怕很難混入人群之中並通過層層關卡。

然而，恐怖分子真的通過了。26日17時48分，身上綁著25磅炸彈背心的自殺炸彈客，混進排隊等候美軍安檢以進入機場的人群中。官員指出，他很耐心地等到最後一刻，一直到美軍來到他面前盤查，才引爆炸彈，並造成大量人員傷亡。

五角大廈官員表示，炸彈爆炸不久後，附近傳出槍響，部分美國公民與阿富汗人遭受槍傷。由於當時情況混亂，才讓軍方誤報鄰近的飯店也遭到攻擊。事實上，只有一次自殺炸彈攻擊。

根據陸軍的手冊，一般自殺炸彈客穿著重量小於10磅的炸彈腰帶，或是穿戴10至20磅的炸彈背心。然而，這次的炸彈客穿著的炸彈背心重達25磅，裡面還藏有金屬塊增加殺傷力，而現場又人潮擁擠，才讓死傷人數這麼嚴重。

美中央司令部司令麥肯錫（Kenneth McKenzie）表示，這是一場零距離的戰爭。由於阿富汗人在進入機場之前必須接受陸戰隊員面對面盤查，才給他們攻擊的機會。網路上評論則質疑，為什麼這麼多軍人靠這麼近？自殺炸彈客是怎麼通過塔利班哨站的？是否有內神通外鬼。