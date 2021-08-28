金沙國小2歲幼幼班今天迎新，小朋友開心上學去。（李金生攝）

金沙國小2歲幼幼班今天迎新，楊鎮浯縣長到場送上祝福。（李金生攝）

古城國小2歲幼幼班今天迎新，楊鎮浯縣長到場迎接。（李金生攝）

古城國小2歲幼幼班今天迎新，小朋友開心上學去。（李金生攝）

當我們同在一起!古城國小新設幼幼班同學拍下第1張合照。（李金生攝）

古城國小2歲幼幼班今天迎新，學童代表上台領取第１份禮物。（李金生攝）

「小朋友～大家好!」金門古城國小及金沙國小2歲幼幼班今天迎新，縣長楊鎮浯到場祝福時表示，今年已達到1鄉鎮至少1校開設幼幼班，繼續往113學年完成10校的目標前進。

楊鎮浯表示，提升公共教保服務量，完善幼兒學齡前教學環境，讓家長可以安心工作，是他推動縣政的重點工作之一，除了陸續開設公立托兒所外，108學年度也開始在公立幼兒園開設2歲幼幼班，目前共有上岐國小、古寧國小、柏村國小、述美國小等4校開設，110學年度又有金沙國小、古城國小、金寧中小學等3所學校新設，今年已達到1鄉鎮至少1校開設的目標，預計在113學年完成10校的幼幼班開設。

縣府教育處也說明，為持續優化幼教質量，提高教師素質，金門縣公立幼兒園幼小班的師生比降至1：12，這是全國首創的改進措施，另逐年降低公立幼兒園師生比，希望有效減輕幼教現場工作繁重，提供更完善幼教服務。

古城國小附幼及今天舉辦「大手牽小手，歡喜迎新樂」，小朋友在校長楊成業和老師的帶領下，由家長陪同穿越象徵聰明、勤奮學習的「聰明門」、「勤學門」和象徵在未來學習生涯平平安安、健健康康的「平安門」。

金沙國小附幼則在校長李盈潔的帶領下，舉辦了「歡喜過五關，喜鵲來迎新」，小朋友配合防疫走過愛心關、乖乖關、平安關、勇氣關、聰明關，最後在家長和師長的祝福聲中戴上狀元帽，再敲下狀元鑼，期許每位孩子快樂學習，個個都是自己生命中的狀元。