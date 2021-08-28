政大旁越南雜貨店 移民署查獲5公斤來源不明可疑月餅

移民署專案人員27日會同北市衛生局，前往政治大學附近1家專賣越南雜貨的小商店，查獲來源不明的越南製豬肉月餅，1大箱總重4.95公斤，林姓負責人無法交代來源，也沒有購買證明，供稱是聽朋友說中秋將近，很多越南人都會吃這款月餅，所以他才進貨。

移民署北市專勤隊日前獲報，政大旁某越南雜貨店，販售來路不明的可疑豬肉月餅，27日前往稽查，當場貨倉內，發現一大箱月餅，北市衛生局查扣後，將進一步檢驗是否含有非洲豬瘟病毒，並持續向上溯源。

林姓負責人供稱，當時是聽人說這款月餅在中秋節時「很好賣」，所以才委託同鄉進貨，他不清楚成份，移民署及衛生局已全數查扣送驗中。

北市專勤隊隊長林財榮表示，多數鄰近國家已為非洲豬瘟疫區，近期國內也檢驗出多起肉製品帶有非洲豬瘟病毒，呼籲民眾切勿購買來路不明或標示不清的豬肉產品。

移民署提醒，若輸入未經檢疫合格的豬肉製品，依據「動物傳染病防治條例」可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金，民眾切勿心存僥倖，以身試法，一起守護食安。