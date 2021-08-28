行政院昨宣布金管會政務副主委由央行業務局長蕭翠玲接任，由於蕭的丈夫為國安局長陳明通，引發「用人唯親」質疑。國民黨立委李貴敏今天表示，得知此訊息令人不寒而慄，雖然民進黨的專業人才少，向來近親繁殖、用人唯親，但陳明通執掌國安局，掌控國內外情資，權力極大，在這樣的情況下，有必要把太太送到獨立機關金管會監軍嗎？

李貴敏提醒蔡政府，人民好不容易才走出民主制度，民進黨政府不要把民主制度退回民選獨裁，甚至退回到家天下，金管會是國內重要金融企業與上市櫃公司的主管機關，拜託民進黨政府適可而止。

曾任金管會主委的國民黨立委曾銘宗說，從蕭翠玲的學經歷來看，其專業應沒問題，不過，央行培養的金融事務官態度相對保守，面對變化快速的金融環境，蕭翠玲可能在心態上要有所調整，這將是她未來最大挑戰，另外，過往從沒有央行局處首長接任金管會高層職位，民進黨此次也打破慣例。

曾銘宗質疑，國內政務高官的職位相當有限，蕭翠玲的丈夫又是國安局長陳明通，有需要再造政壇夫妻檔嗎？而且蕭翠玲即將屆齡退休，此時安排她到金管會接任副主委，合適嗎？蔡政府恐怕要向外界及金融界說明清楚。