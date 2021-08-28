北市警方派出中山分局、台北市刑大、特勤中隊等70多名警方，荷槍實彈到場警戒、蒐證。(林郁平攝)

四海幫前幫主趙經華上月病逝，28日上午在北市第一殯儀館舉行告別式，因在疫情期間及家屬要求下，決定不對外舉行公祭，僅低調辦理追思會，由各地的四海幫眾約400人到場致意。警方也派出70多名警力到場蒐證、荷槍警戒，並在場查獲一名未成年少年以及一名通緝犯，另有一名昨日才剛施打高端疫苗的幫眾突感身體不適，被人攙扶到一旁休息。

趙經華早年因幫陳永和舉辦喪禮，成為國內黑幫「世紀喪禮」創始者，但他在1997年2月在美國隔空指示副幫主董克誠帶領7位四海幫成員至台北市刑大，以他的名義代為宣布解散四海幫後，即退隱江湖，幾乎從不過問幫中事務，行事作風極為低調。

據了解，趙經華的子女從海外返台替父親辦理喪事，希望以低調和莊嚴方式處理，不希望過於招搖和掛上四海幫招牌，因此沒有對外廣發訃聞，現場改以「中華四海同心協會」名義由內部成員進行追思。

在一殯景行廳舉辦的追思會，為了遵守防疫規定，以室內不超過80人為原則，進入殯儀館內、在廳外等候的人員不超過300人，以輪流進入會場。四海幫新任幫主張存偉等重量級幹都到場致哀，北聯幫幫主「平哥」、松聯幫「小七」以及竹聯幫天龍堂等幫派，也派人前往告別式會場致意。

現場還傳出一名成員身體不適，但無法確定是否與高端疫苗有關，或是現場天氣炎熱所造成。警方派出70多名警力前往蒐證，還有特勤警力荷槍實彈警戒避免發生意外，所幸過程極為平穩順利結束。