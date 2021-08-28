台北市立動物園馬來貘「貘莉」日前生下了寶寶，動物園發起「貘法少女」命名活動，引發網路熱議。台北市長柯文哲笑稱要取名為「葉克貘」，最後提案命名為「貘寧扣」，不過，目前以網路名人視網膜命名的「視網貘」暫時領先。

截至27日下午，視網膜命名的「視網貘」以11.2萬按讚數暫居第一，他認為「視網膜是靈魂之窗最重要的角色，期望視網貘能讓大家看見臺北、看見臺灣。」還笑稱一定要打敗 Cherng。

插畫家Cherng的「貘花豆」有10.9萬按讚數，Cherng提到，「花」本身也有可愛感，「豆」又能相承哥哥，「花豆」又有點像剛出生有斑紋的小貘。

藝人柯佳嬿命名的的「貘衣姬豆」有6萬人按讚，柯文哲的「貘寧扣」則有4.2萬按讚數，台積電的「貘爾定律」有2.1萬按讚數，另外還有「貘絲」、「貘姑」、「貘菜」等提案。

貘法少女命名活動最後倒數，戰況激烈，活動於8月29日23時59分截止，台北市立動物園會將前3名納入第二輪票選，並在網路線上投票。