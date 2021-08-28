農曆7月最怕遇到奇奇怪怪的事，就有一名女外送員發文表示，自己的外送箱籃子裡，莫名發現一張寫著紅字的紙團，感覺很像是「血書」，由於正逢鬼月，很怕自己被下了詛咒，讓她心裡好毛。

這名女外送員在貼文中說，她平時都把餐點放在小箱，除非東西太多才會放在大箱，沒想到日前有天晚上打開大箱取餐時，裡面竟然被放了一個像紙又像毛巾的東西，由於是白色的，隱隱約約可以看到裡面透出紅字，密密麻麻寫了好多「感覺像血書、又像咒語，真的好毛！」。

原PO表示，因為看到這張像血書的東西很擔心，當下就隨意丟在路邊，但不少網友喊母湯，有人留言建議：「丟水溝或河，會流動最好」、「找住家附近大廟或王爺廟稟告此事，並請神明作主化解此事」、「不要打開，打開會出事，直接丟水溝」、「用紅包袋放一元」、「丟在發現時的地點，把不好的運過掉」、「用艾草包洗澡」。

不過也有人認為可能被惡作劇，並打趣說：「求救信啊，趕快拿去警局，說不定能救人一命」、「說不定是心儀的男子寫給妳的情書」、「看起來像用過的衛生棉」。