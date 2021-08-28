萬華養生館偷做「半套」22歲小鮮肉花1500元找45歲阿姨打手槍

疫情趨緩各行各業微解封，不少養生館、按摩店也跟著復業，萬華警方獲報，轄區有業者藉此偷做半套性服務，經循線追查，陸續在萬大路、西昌街兩家養生館，查獲年紀40多歲的兩名越南籍外配，以加價500元替男客打手槍，其中1名男客年僅22歲，聲稱是朋友相糾，一時好奇想開眼界才過來。

萬華警方25日深夜11時，查緝萬大路李姓女子經營的養生館，到場時發現22歲張姓男客剛走出來，現場另有還在等待的2名男客、3名按摩小姐，平均年齡都在45歲上下，其中兩女還是越南籍的外配，經訊問後，查出每次按摩120分鐘收費1000元，但小姐會詢問是否要「加500」，升級成打手槍性服務。

現場另查扣監視器、帳冊及保險套，以及6500元現金，張男強調是朋友找來，因為從沒試過，一時好奇才想試試，還說小姐看起來至少30幾歲，這麼便宜他心裡有數，警訊後各被依妨害風化、違反社維法等罪送辦。

警方26日凌晨，又在西昌街另家按摩館，查獲簡姓男子經營的養生館暗藏春色，簡的店一樣提供打手槍性服務，但收費更加便宜，800元按摩費再加500便可升級，警方在現場查獲4名按摩女及3名男客，經詢問後坦承不諱，一併依法究辦。

新任分局長謝宗宏指出，查緝色情沒有法律假期，疫情目前雖有所趨緩，但為避免養生館從事色情行為形成防疫破口，警方將持續動員全力打擊不法色情行業，維護社會善良風俗，展現掃蕩色情場所的鐵腕決心。