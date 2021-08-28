【旅奇傳媒/編輯部報導】古都台南，是座迷人的城市，巷弄間、市場裡、老建築中，蘊含著無限的歷史況味，也因此台南市政府推出台南散步導覽，提供民眾與遊客另一種欣賞府城面貌的契機，在假日間導覽團屢屢享有高人氣！

▲台南散步導覽-老屋老店老生活新美街彩繪牆（三級警戒前拍攝照片）。 圖：台南市政府觀光旅遊局╱提供

日前因疫情而暫緩的導覽活動，已經恢復實施，台南市長黃偉哲表示，隨著疫情降為二級警戒，加上台南已經連續53天+0沒有本土案例，台南各風景區及觀光旅遊景點陸續開放，美食店家也逐步開放內用，週六日大家要出門透風踏青，歡迎首選來台南旅遊。

▲台南散步導覽-老街543海山館（三級警戒前拍攝照片）。 圖：台南市政府觀光旅遊局╱提供

台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，自5月21日暫停台南散步導覽服務，為讓遊客宅在家，也能體驗台南旅遊風情，疫情期間推出線上小旅行，把散步路線拍攝成影片，並推出關子嶺、親子路線、老屋老店老生活、赤崁線等影片，上傳至台南旅遊網及Itainan2020youtube頻道，還有五條港舊城漫遊日光及星光線2支影片近期即將推出。

隨著實地導覽恢復後，歡迎大家看完線上小旅行，再一起跟著導覽員實地走訪路線，更能深入體驗老台南文化及城市巷弄歷史之美！ 台南散步免費導覽解說梯次，目前暫定每梯次約10人，報名網址（

）遊程/台南散步導覽），邀請來漫遊台南府城！

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）