紐約洋基28日擊退運動家，勇奪13連勝，「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)擊出個人第24轟，接著渥特(Luke Voit)、賈吉(Aaron Judge)、東岡各繳1轟，加上王牌投手寇爾(Gerrit Cole)6局零失分坐鎮，終場以8-2大勝運動家。收下第13勝的寇爾目前是美聯最多勝投，他此戰被敲6安，送出9次三振。

洋基史坦頓擊出特大號全壘打。（MLB臉書）

史坦頓的陽春全壘打是全場第1分，大聯盟官方估計飛行距離472呎，這是史坦頓自2015年以來，個人累積第9發的470呎特大號全壘打，其他選手最多只有4支這種怪物級全壘打。史坦頓卸下DH身分回去守外野之後，連續4場開轟，近7戰繳出9安打9打點、打擊率0.360。

洋基多久沒有13連勝了？前一次是在1961年9月，距今60年前，那是傳奇人物米奇曼托(Mickey Mantle)還在陣中的時候。這讓洋基以76勝52敗衝上美聯外卡首席，領先第2的紅襪有3場勝差。運動家也正在爭奪美聯外卡，這一仗不僅讓他們苦吞6連敗，同時進一步被拉開與外卡第2席的距離。

4局上，史坦頓、渥特擊出陽春炮，洋基先拿2分。5局上兩人在壘，賈吉纏鬥幾球之後擊出個人第28轟，洋基以5比0領先。運動家藉著歐森(Matt Olson)的安打與洋基失誤，在7局下攻得2分。洋基捕手東岡9局上轟出3分炮再拉開比數，運動家9局下終於無力反攻。