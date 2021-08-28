台中一名林姓男子認識了小六女兒的同學小雯（化名），兩人無視20歲的年齡差距發展成男女朋友關係，甚至發生多次性行為，案經小雯老師發覺，全案才曝光，後林男遭到起訴。案經上訴，台中高分院依妨害性自主罪判其2年6月。可上訴。

判決書指出，林男因為國小六年級的女兒，認識了其同班的女同學小雯，兩人迅速墜入了情網，卻在明知小雯未成年的情況下，控制不了小頭慾望，於2020年3月11日下午發生了性行為一次，隔月又載小雯上摩鐵啪啪。

事發隔日，林男又難忍慾望，佯裝要載小雯為由，要女兒先坐計程車回家，在女兒離開後，便又前往摩鐵翻雲覆雨了一回。案情見光的原因則為，林男為了與小雯聯繫，便買了一支手機送到其學校警衛室，經警衛察覺告知小雯導師後，小雯導師幾次詢問下，才發現了真相。

小雯在起初並不願意解釋，僅回覆老師，「我不知道」、「我忘記了」等語，後來找上小雯的父母親，小雯才鬆口交了男朋友且有發生性關係，小雯還說，「他是我至今唯一的男朋友，我只有與他發生性關係」。

案經上訴，台中高分院法官認為，林男原先不坦承犯行，直到進入司法程序殘坦承犯案，考量其已與女方家屬以30萬元和解，且犯後態度良好等，依未成年人性交罪，判其2年6月徒刑。可上訴。

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